Огнеборцы ищут виновников крупного лесного пожара

Виновники крупного лесного пожара, который произошел в Сосновском районе до сих пор не найдены. Огнеборцы ищут свидетелей и очевидцев

Крупный лесной пожар на территории Сосновского района Челябинской области произошел еще второго мая, а виновники до сих пор не найдены.

«Сначала загорелась трава на прилегающей к лесу территории. Затем огонь перекинулся на лесной массив. Было сильное задымление на трассе. Было уничтожено порядка 13, 5 гектара лесного фонда», - сообщает дознаватель ОНДиПР №17 Алексей Щербаков.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о данном происшествии и лицах, причастных к возникновению пожара, просим сообщить в ОНДиПР №17: село Долгодеревенское, улица Сиреневая, 1 «б» или по телефону 8(351 44)-5-14-81.