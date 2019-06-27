Охранник из Челябинска заказал «воровайку», чтобы обокрасть работодателя

В отдел полиции Курчатовского района Челябинска обратился руководитель лесоторговой базы, который сообщил, что его сотрудник своровал пиломатериалы на сумму порядка 50 тысяч рублей. Он рассказал, что это был охранник, который проработал у него больше четырех лет.

Стражи порядка отсмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что пиломатериалы с предприятия охранник похитил с помощью крана-манипулятора, который он заказал заранее. Продать похищенное ушлый сотрудник не успел.

«По данному факту следствием отдела полиции «Курчатовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 уголовного кодекса Российской Федерации - «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Пиломатериалы возвращены работодателю. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.