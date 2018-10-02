Опасно для жизни: прокуратура Челябинска закрыла пансионат для престарелых

Прокуратура Челябинска закрыла пансионат для временного проживания престарелых граждан, расположенный в частном доме. Сотрудники МЧС выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе проверки было установлено, что в здании нет автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в случае возникновения пожара. Ширина основного эвакуационного выхода, отделка стен, потолка и покрытие пола не соответствуют требованиям пожарной безопасности.

«Прокурором района в отношении директора пансионата еще в 2017 году было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Нарушение требований пожарной безопасности». Ему было внесено представление, однако нарушения требований пожарной безопасности организацией фактически не устранены», - сообщает старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Прокурор района обратился в суд, который запретил использовать индивидуальный жилой дом под пансионат для круглосуточного пребывания посторонних престарелых до устранения нарушений противопожарной безопасности.