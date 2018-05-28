Осталась лишь груда металла: в Увельском районе иномарка улетела в кювет

В Увельском районе (Челябинская область) иномарка улетела в кювет. Один человек погиб на месте. Еще четверо госпитализированы с тяжелыми травмами.

Авария произошла 26 мая в начале шестого утра на 99 километре автодороги Челябинск-Троицк у села Половинка Увельского района.

«42-летний водитель, управляя автомобилем «Kia Rio», двигаясь в сторону Троицка, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с дальнейшим съездом в кювет и опрокидыванием», - сообщил временно исполняющий обязанности начальника ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» Алексей Пиминов.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина - пассажир от полученных травм скончалась на месте аварии.

Еще три пассажира и водитель автомобиля с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу.

По данному факту проводится проверка, сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей трагедии.