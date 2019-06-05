Осуждена экс-начальника центра помощи детям «Родник» из Магнитогорска

Бывший директор центра помощи детям «Родник» из Магнитогорска (Челябинская область) Елена Ильина за присвоение свыше миллиона рублей три с половиной года проведет в колонии общего режима.

Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Родник» Елены Родниной. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотрено статьей «Присвоение и растрата, совершенные с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

Из материалов уголовного дела следует, что Елена Ильина, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустраивала сотрудников, которые в центре помощи детям «Родник» никогда не работали. Но заработную плату им начисляли в полном объеме. Эти деньги Ильина присваивала себе. Кроме того, обвиняемая заключала фиктивные контракты на поставку товаров, а перечисленные денежные средства тратила на собственные нужды.

«Сумма ущерба, причиненная администрации города, составила более одного миллиона рублей. Установлена причастность женщины к совершению шести эпизодов противоправной деятельности. Судом ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме того, судом удовлетворен иск центра на сумму свыше одного миллиона рублей.