Отказали тормоза: в Златоусте фура вылетела с дороги
В Златоусте (Челябинская область) у фуры, груженой детскими игрушками, отказали тормоза. На приличной скорости она протаранила бетонный столб.
Авария произошла сегодня, второго апреля.
29-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Скания на спуске, по предварительной информации из-за отказа тормозной системы, совершил наезд на столб электроопоры на пересечение улиц Грибоедова и Мира. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, проводится административное расследование», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.
Известно, что водитель фуры - житель Нижнего Новгорода. Он вез детские игрушки из Екатеринбурга в Краснодар.