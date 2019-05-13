Отменен режим ЧС, введенный в выходные в Брединском районе из-за лесных пожаров

Отменен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный ранее в Брединском районе Челябинской области из-за лесных пожаров.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по делам ОГ и ЧС администрации Брединского района Владимир Сукач, седьмого мая на территории Брединского лесничества произошел крупный лесной пожар. Огонь подступил вплотную к поселку Морозовка, детскому лагерю «Спутник». Опасность угрожала также поселку Березовка и селу Сосновка.

На место выехали силы и средства Карталинского пожарно-спасательного гарнизона, но затем было принято решение наращивании группировки. По словам Владимира Сукача, ситуация была сложнейшая. Огонь отбивали с одной стороны, но он тут же находил место захода с другой стороны, выстреливая горящими шишками.

Восьмого мая на территории района был введен режим ЧС. Помимо Карталинского подразделения борьбу со стихией вели подразделения Магнитогорского, Троицкого, Златоустовского и Миасского отрядов федеральной противопожарной службы, пожарные-добровольцы, три группы Уральского учебного спасательного центра МЧС России, специалисты оперативной группы регионального ГУ МЧС. Привлекалась специальная техника (ее предоставили лесничество, фермеры). Железнодорожным транспортом к месту были дополнительно доставлены бульдозеры. Проводились опашка и тушение по периметру.

Как уточнил Владимир Сукач, большую помощь оказали военные. С авиабазы Упрун вылетел вертолет МИ-8 министерства обороны РФ с водосливным устройством. Экипаж вертолета сбросил в общей сложности 155 тонн воды за 31 вылет.

По словам Владимира Сукач, пожар уничтожил 3500 гектара смешанной лесостепной территории. В основном огонь прошелся по старому горельнику – лесной территории, погибшей от крупного пожара в 2012 году.

Неимоверными усилиями пожар остановили в нескольких десятках метров от жилых домов в Морозовке. Девятого мая пожар был локализован. Десятого мая в 22 часа 30 минут возгорание было ликвидировано. На следующий день, 11 мая, режим ЧС в районе был снят.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, в настоящий момент режим ЧС сохраняется в Красноармейском районе.

Напомним, с 1 мая действует особый противопожарный режим. Запрещен любой открытый огонь. Сотрудники МЧС напоминают, что нарушители требований особого противопожарного режима будут оштрафованы – от 4 тысяч до 400 тысяч рублей.