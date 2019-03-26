Отвлекся от дороги, чтобы достать портмоне: магнитогорец устроил смертельное ДТП

Верхнеуральским районным судом Челябинской области вынесен приговор в отношении жителя Магнитогорска (Челябинская область). Находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, он устроил аварию, в которой погибли два человека.

Верхнеуральских суд приговор водителя из Магнитогорска к трем годам и 11 месяца лишения свободы за смертельное ДТП. Он находился за рулем в пьяном виде и постоянно превышал скоростной режим.

Во время управления автомобилем обвиняемый так отвлекся, доставая правой рукой портмоне из сумки, находящейся на заднем сиденье. Он потерял контроль за дорогой, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и в лобовую протаранил другую машину.

В результате водитель встречного автомобиля скончался на месте происшествия, а пассажир по дороге в больницу. Еще один человек получил травмы различной степени тяжести. Виновник аварии попал в реанимацию.

«При назначении подсудимому наказания, суд учитывал в качестве смягчающих вину обстоятельств, что он вину в совершении данного преступления признал полностью, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, с предъявленным ему обвинением согласился, в содеянном раскаялся», - сообщили в пресс-службе Верхнеуральского районного суда.

Отбывать наказание виновник смертельной аварии будет в колонии-поселении.