Озерчанин застрелил из обреза бывшую супругу и покончил с собой

Житель Озерска (Челябинская область) на почве ревности застрелил бывшую супругу на глазах у дочери и затем покончил с собой. Женщина неоднократно заявляла в полицию о домашнем насилии, но помощи не последовало.

Трагедия произошла 19 ноября в Озерске в цветочном павильоне на улице Ленина. 33-летняя женщина развелась с 51-летним супругом. Но мужчина был не согласен с таким развитием событий и уговаривал бывшую жену к нему вернуться. В тот злополучный день мужчина в очередной раз попытался поговорить с экс-супругой. Он подкараулил ее возле офиса Росгосстраха, где женщина работала. Но бывшая жена была непреклонна. Мужчина долго преследовал ее по улицам города. Женщина попыталась скрыться в цветочном павильоне.

«Мужчина произвел смертельные выстрелы из обреза охотничьего ружья в бывшую супругу, когда та отказалась к нему вернуться, после чего произвел выстрел в себя. Следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Известно, что убийство произошло на глазах у их совместной дочери. Как утверждают друзья и близкие погибшей, бывший супруг постоянно поднимал на нее руку, а также контролировал телефон и социальные сети Анны. Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, женщина за помощью в правоохранительные органы не обращалась.

«Анечка, сколько же ты всего пережила с этим скотом. Еще и жизнь отнял, оставил детей без матери, тварь! Всю жизнь его боялась и ненавидела! Он был страшным человеком», - написала в соцсетях подруга погибшей.

«Он её выгнал из квартиры вместе с её ребёнком, она сняла где-то в старом городе квартиру и не захотела возвращаться. Он три дня апельсины носил в качестве примирения, а потом вот с ружьем пришёл», - написал знакомый погибшей.

Полиция восстанавливает всю картину трагедии. Судьбу детей будут решать социальные службы.

Фото из соцсетей