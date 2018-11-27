Пакет с «дурью» предательски торчал из кармана

Сотрудники ГИБДД Челябинска при проверке документов обнаружили и изъяли у автовладельца синтетическое наркотическое средство. Пакет с «дурью» торчал у него из кармана.

В ходе патрулирования Металлургического района Челябинска сотрудники ГИБДД заметили мужчину, выходившего из автомобиля, припаркованного на обочине дороги. Из кармана одежды у него торчал полимерный пакет. У дорожных стражей порядка возникли подозрения, что в нем может находиться наркотик. Интуиция полицейских не подвела.

«При проверке документов автовладелец заметно нервничал, полицейскими было принято решение провести досмотр. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли синтетическое наркотическое средство массой около одного килограмма. Установив личность автовладельца, полицейские выяснили, что им оказался ранее несудимый житель города Екатеринбурга», - сообщила руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Светлана Калмыкова.

Обнаруженная «дурь» оказалась альфа-ПВП – наркотиком. Это синтетический стимулятор, производится преимущественно в лабораториях Китая, Индии и Пакистана. Наркотик действует мощно, при этом дешево стоит. Также у него есть еще одно название – Флакка. В погоне за кайфом наркоманы не обращают внимания на то, что становятся злыми, вспыльчивыми, а также перестают ощущать боль.

Обнаруженное наркотическое средство мужчина хранил с целью дальнейшего сбыта. Подозреваемый был доставлен в районный отдел полиции.

По данному факту в отделе полиции «Металлургический» управления МВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере».

Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на пожизненный срок.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения виде заключения под стражу.

Челябинские полицейские напоминают о том, что граждане могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, в дежурную часть Управления МВД России по городу Челябинску по телефонам: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14, или по телефону службы «02» либо обратиться непосредственно в ближайший районный отдел полиции.

Фото: пресс-служба УМВД России по городу Челябинску