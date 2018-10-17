ПАО «Фортум»: Жизнь рабочего, пострадавшего на ТЭЦ-2, вне опасности

Жизнь рабочего, пострадавшего вчера, 16 октября, в результате ЧП на челябинской ТЭЦ-2, вне опасности. Об этом сегодня, 17 октября, заявили в ПАО «Фортум».

«Из-за утечки и возгорания водорода был отключен турбогенератор ТГ-3 мощностью 100 МВт. Возгорание было оперативно ликвидировано до прибытия пожарных расчетов. Один сотрудник ремонтной организации получил ожоги, он был направлен в медучреждение, его жизнь находится вне опасности. Ограничений подачи электроэнергии нет, для поддержания режима теплосети включен водогрейный котёл. Проводится расследование причин инцидента», - рассказали в пресс-службе предприятия.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», по факту происшествия на ТЭЦ-2 Челябинска СКР проводит доследственную проверку. Вчера в управлении здравоохранения города отмечали, что состоянии пострадавшего мужчины 1961 года рождения является тяжелым.