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Парфюм и оружие таможню не прошли

В Челябинской области задержали большую партию холодного оружия и контрафактный парфюм. Автомобиль, наполненный этими богатствами, был остановлен мобильной группой челябинской таможни совместно с сотрудниками регионального пограничного управления ФСБ России.

Внутри транспортного средства находилось более двух с половиной тысяч флаконов поддельной туалетной воды известных марок («Gucci», «Lacoste», «Hugo Boss», «Chanel», «Dior», «Paco Rabanne») и две тысячи мечей, ножей и сабель, которые везли из Кыргызстана в Екатеринбург.

По предварительным данным, ущерб, нанесенный правообладателям мировых брендов, составляет более четырех миллионов рублей. Контрафакт изъят и передан полиции для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное использование чужого товарного знака».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе челябинской таможни, экспертиза показала, что более полутора тысяч ножей, мечей и сабель являются холодным оружием. В соответствии со статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Фото челябинской таможни

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