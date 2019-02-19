Пенсионер из Челябинска не смог дать отпор уличному грабителю

В Челябинске среди бела дня дерзко ограбили 74-летнего пенсионера. Пожилой мужчина лишился одиннадцати тысяч рублей и всех документов.

В полицию Калининского района обратился 74-летний челябинец, который рассказал, что в отношении него было совершено преступление. Неизвестный у дома по улице Набережная в Калининском районе выхватил у него из рук сумку и убежал. В ней было около одиннадцати тысяч рублей и документы на имя потерпевшего. В силу возраста догнать преступника дедушке не удалось. Кстати, зачем пенсионер разгуливал по улице с такой большой суммой денег, не сообщается. Вполне возможно, что это была его пенсия.

По приметам, которые описал дедушка, полицейские задержали ранее неоднократно судимого за совершение имущественных преступлений 41-летнего жителя. Украденные деньги к тому времени он уже успел потратить.

«По данному факту в отделе полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Полицейские добавляют, что преступление раскрыть проще по «горячим» следам, если потерпевшие сразу обратятся к стражам порядка.

«Необходимо сразу обращаться в полицию в случае совершения каких-либо противоправных действий с целью своевременного реагирования и организации работы полицейских по задержанию преступников и раскрытию преступлений по «горячим следам», - добавил начальник отделения полиции «Калининский» Управления МВД России по городу Челябинску Андрей Айбулатов.

Заявления принимаются круглосуточно во всех отделениях полиции, в дежурной части или по телефону 02.