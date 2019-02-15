Пенсионер выпал из окна палаты в третьей областной больнице Челябинска

Пенсионер, проходящий лечение в кардиологическом отделении Челябинской областной больницы №3 (больнице «скорой помощи»), выпал из окна медицинского учреждения.

Как сообщила руководитель пресс-службы министерство здравоохранения области Мария Хворостова, чрезвычайной происшествие произошло утром 14 февраля. Пожилой пациент поступил в больницу с сердечной патологией. «Ничего критичного в состоянии мужчины не было. Мужчина получал все необходимое лечение. Конфликта с медицинским персоналом не было», - рассказала Мария Хворостова.

Как уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе третьей областной больницы, накануне ЧП этого пациента осматривали доктор и медсестра. Состояние его было стабильное. Мужчина выпал из окна палаты, в которой он лежал. Палата рассчитана на шесть человек. В момент падения в палате находились другие пациенты.

В больнице уточняют, что пациент не высказывал суицидальных мыслей ни медицинскому персоналу, ни своим соседям по палате.

По факту падения мужчины из окна следственные органы проведут доследственную проверку.