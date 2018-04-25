Пенсионерка из Коркино и ее дочь промышляли сбытом героина
В Челябинской области при сбыте особо крупной партии героина сотрудники регионального УФСБ задержали 69-летнюю жительницу Коркино, ее 43-летнюю дочь и 23-летнего челябинца. Сообщники пытались сбыть один килограмм 200 граммов тяжелого наркотика.
Следственным органом УФСБ региона возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 228.1 УК России «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».
Все трое арестованы по решению суда, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.
Подробности проведенной силовиками операции по пресечению преступной деятельности группы не сообщаются в интересах следствия.