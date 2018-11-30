Пенсионерка из Троицкого района за деньги обещала знакомым помочь поступить школу МВД

Пенсионерка из Троицкого района (Челябинская область) за деньги обещала своим знакомым помочь поступить школу МВД и устроиться на должность охранника. На уловки мошенницы попадись 11 человек, которые передали пожилой женщине порядка полумиллиона рублей.

Троицким районным судом вынесен приговор в отношении 61-летней жительницы поселка Кадымцево, которая обвинялась следствием в мошенничестве.

Пожилая женщина хвасталась перед односельчанами своим «связями» в различных силовых ведомствах и обещали любому оказать содействие в трудоустройстве на должность охранника, помочь при поступлении в школу МВД, а также в покупке конфискованной таможенной техники.

При этом пенсионерка говорила, что сделает это абсолютно бескорыстно, но вот для оформления нужны будут деньги. Мошеннице поверили одиннадцать жителей поселка, которые передали ей в общей сложности 600 тысяч рублей.

Предварительным следствием действия обвиняемой были квалифицированы по статье «Мошенничество».

«В судебном заседании установлено, что обвиняемая частично возместила ущерб потерпевшим, вину признала полностью, раскаялась в содеянном. Суд признал ее виновной в мошенничестве, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» помощник председателя Троицкого районного суда Светлана Губайдуллина.

Суд назначил мошеннице наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Кроме того, в пользу потерпевшей с осужденной суд постановил взыскать материальный ущерб на сумму в 500 тысяч рублей.