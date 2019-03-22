Пенсионерка лишилась сбережений, согласившись на предложение прохожего помочь донести сумки

Сотрудники полиции Челябинска задержали жителя Курганской области, который под предлогом помочь донести до дома сумки, обворовывал пенсионерок.

В полицию Центрального района Челябинска обратилась 64-летняя местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой злоумышленника. Пенсионерка объяснила, что она сняла в банке 43 тысячи рублей, зашла в магазин за продуктами, а когда шла домой, то к ней подошел мужчина и предложил помочь донеси тяжелые сумки. Она согласилась. Оказавшись дома, женщина обнаружила, что в сумке нет кошелька.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска городского управления МВД задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений житель Курганской области временно проживающий в городе Челябинске», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Как выяснили позже оперативники, задержанный «пас» пенсионерку от самого банка. Он видел, что женщина снимала деньги. Кроме того, полицейскими установлена причастность подозреваемого к совершению еще шести аналогичных преступлений. Суммы причиненного ущерба устанавливаются.

У полицейских есть основания полагать, что подозреваемый причастен к совершению других аналогичных преступлений на территории города Челябинска.

Челябинцам, пострадавшим от действий подозреваемого, либо ставшим свидетелями его противоправных деяний, необходимо обратиться в органы внутренних дел по телефонам: 265-02-00, 266-14-14 или 02. Заявления принимаются круглосуточно.