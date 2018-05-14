Пенсионерку из Еманжелинска лжецелительница «вылечила» за 23 тысячи рублей

Пенсионерку из Еманжелинска (Челябинская область) лжецелительница «вылечила» за 23 тысячи рублей. Мошенницу сейчас разыскивают полицейские.

В дежурную часть ОМВД России по Еманжелинскому району поступило сообщение от представителя центра социального обслуживания населения в Еманжелинске о том, что неизвестная женщина обманным путем похитила у 92- летней местной жительницы денежные средства в сумме 23 тысяч рублей.

«Как установили полицейские, потерпевшая находилась около дома, когда к ней подошла женщина и под предлогом снятия комнаты для своей дочери прошла с хозяйкой в дом. В помещении неизвестная в «благодарность» за помощь решила вылечить пенсионерку, для чего попросила принести денежные средства, а затем провела с ними ряд манипуляций. Отдав узелок с якобы деньгами внутри, она велела держать его при себе и не открывать. О том, что пожилую женщину обманули, стало понятно сотруднице центра социального обслуживания населения, которая пришла к пенсионерке и вместе с ней обнаружила отсутствие денег», - сообщили в региональном полицейском главке.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

Сотрудники полиции еще раз напоминают, что необходимо регулярно проводить беседы с пожилыми родственниками и убеждать их не проявлять доверие к различного рода «целителям», не пускать их в дом и не передавать свои сбережения им в руки.