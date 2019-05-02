Первомай в Челябинске без беспорядков

Полицейские Челябинска обеспечили охрану общественного порядка при проведении массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня весны и труда. Нарушений общественного порядка не допущено.

На всех мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня весны и труда, дежурили сотрудники полиции, а также представители частных охранных организаций и добровольных народных дружин. Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники ГИБДД осуществляли распорядительно-регулировочные действия.

«В праздничных митингах, демонстрациях и шествиях приняли участие около 20 000 граждан, нарушений общественного порядка не допущено», - рассказал начальник отдела охраны общественного порядка Управления МВД России по городу Челябинску Михаил Кленов.

Всего в период с первого по шестое мая в Челябинске запланировано проведение около 60 массовых мероприятий как общегородских, так и районных, с предполагаемым количеством участников более 40 тысяч человек. В целях обеспечения правопорядка в период проведения массовых мероприятий весь личный состав подразделений полиции Челябинской области переведён на усиленный вариант несения службы.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ»,в целях обеспечения безопасности горожан все праздничные площадки обследованы с применением технических средств и служебных собак.

Фото: УМВД России по городу Челябинску