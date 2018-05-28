Пилот из Челябинска погиб при крушении самолета в Волгоградской области. Следователями продолжается работа по установлению причин трагедии.

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту крушения легкомоторного самолета Ан-2 в Волгоградской области.

«По предварительным данным, 27 мая 2018 года, примерно в 21 час, в Фроловском районе Волгоградской области, потерпел крушение легкомоторный самолет Ан-2 под управлением мужчины. Пилот при оказании скорой медицинской помощи скончался. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СУ СКР.

Известно, что погибший пилот окончил ЧВВАКУШ, служил в 22-й гвардейской тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии, а также был коммерческим пилотом ЮУрГУ.