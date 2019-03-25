Плакали и просили о помощи: в Челябинске дети мигрантов оказались заперты в квартире

Помощь сотрудников МЧС понадобилась двум маленьким детям мигрантов. Они оказались запертыми в квартире. Малышки вышли на балкон и громком плакали.

Вечером 24 марта на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение от очевидцев: на балконе второго этажа жилого дома по улице Ворошилова плачут двое малолетних детей. К месту вызова выехало отделение 11-й пожарно-спасательной части Челябинского гарнизона.

«Прибыв к месту вызова, сотрудники МЧС обнаружили на балконе двух девочек восьми и двух лет. Малышки были явно чем-то напуганы. По трехколенной лестнице пожарные проникли в квартиру через балкон. Никаких признаков чрезвычайной ситуации в квартире обнаружено не было. Девочки на вопросы ответить не смогли, так как не понимали русского языка. Сотрудниками чрезвычайного ведомства была вызвана полиция и скорая медицинская помощь», - сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Со слов соседей, в квартире кроме детей проживают восемь взрослых человек. Ни одного из них дома не оказалось, дети были предоставлены сами себе. По счастливой случайности, с девочками ничего не случилось. Почему дети оказались одни дома, предстоит выяснить правоохранительным органам.