Платный День знаний в Челябинске может обернуться уголовным делом

Прокуратура подтвердила факт поборов в челябинской школе №12. Надзорное ведомство настаивает на возбуждении уголовного дела.

Проверка сведений о принудительных сборах денежных средств с родителей учащихся школы № 12 Челябинска на празднование мероприятия, посвященного Дню знаний, была проведена по поручения прокурора региона Виталия Лопина. В ходе проверки факт уплаты взносов подтвердился.

«Установлено, что в августе 2018 года на общешкольном родительском собрании принято решение об оказании материальной помощи в виде добровольных пожертвований на организацию праздника в размере 100 рублей с каждого учащегося. Принцип добровольности при получении материальной помощи с родителей несовершеннолетних не соблюдался», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Материалы прокурорской проверки направлены в отдел полиции «Курчатовский» УМВД России по Челябинску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее прокуратура Челябинской области подтвердила факт поборов в школе №13.

Родители будущих первоклассников в начале августа 2018 года заявили, что за прием ребенка в первый класс с них требуют 15 тысяч рублей. Директор не давала никому писать заявление на поступление в школу, а отправляла всех прямиком к представительницам родительского комитета, которые и озвучивали вышеназванную сумму, объясняя это тем, что школе нужно помочь. Материалы прокурорской проверки направлены в Следственный комитет по Челябинской области.

То, что школы Челябинска славятся поборами, ни для кого не новость. В 2017 году Общественная палата региона открывала «горячую» линию, посвященную этой острой теме. В итоге в прокуратуру поступило 20 жалоб родителей. Надзорное ведомство проводило проверку и эти факты подтвердились. Тогда выяснилось, что при поступлении, к примеру, в лицей № 77 взнос составлял 12 тысяч рублей, в школу № 76 – 15 тысяч рублей, в школу № 23 – 50 тысяч рублей. Были также доказаны факты сбора с родителей денег на учебники, обслуживание в столовой и содержание уборщиц.