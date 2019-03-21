По факту гибели южной горнолыжницы из Магнитогорска возбуждено еще одно уголовное дело

В Республике Башкортостан по факту гибели юной спортсменки из Магнитогорска (Челябинская область) на горнолыжной трассе возбуждено еще одно уголовное дело. Следователи требуют привлечь к ответственности не только тренера, но и руководство горнолыжного комплекса.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение смерти человеку».

«Как установлено следствием, в январе 2018 года 14-летняя девочка в составе группы из 11 спортсменов спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» из города Магнитогорска приехала в Абзелиловский район республики в горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» ООО «Санаторий «Юбилейный» для тренировок под руководством тренера спортивного клуба. Во время очередного спуска девочка, двигаясь на большой скорости, упала и ударилась головой об камень, находящийся за пределами трассы. От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте», - сообщили в пресс-службе СУ СК по республике Башкортостан.

В соответствии с установленными требованиями безопасности технологического регламента горнолыжного центра, край горнолыжной трассы должен был быть огражден стационарной защитной сеткой, которая отсутствовала.

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении тренера спортивного клуба. Именно под его руководством находилась погибшая спортсменка во время происшествия. Его обвиняют по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В ходе расследования было установлено, что тренер, ответственный за безопасность своих подопечных, указал погибшей спортсменке спускаться по трассе, не сертифицированной по квалификации супергигантский слалом, несмотря на то, что в горнолыжном центре имелась подходящая трасса.

Дело в отношении тренера уже направлено в суд.