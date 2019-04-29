По факту пожара в храме поселка Межевой прокуратура проводит проверку

Прокуратурой Саткинского района (Челябинская область) организована проверка в связи с произошедшим пожаром в храме поселке Межевой, в котором пострадали несовершеннолетние. Дети находятся в медицинском учреждении с диагнозом «острое отравление угарным газом.

Во время пожара в церкви в поселке Межевом Саткинского района (Челябинская область) пострадали семь детей: две девочки в возрасте шести лет, две девочки в возрасте семи лет, два мальчика в возрасте семи лет и еще одна девочка, о которой минздрав сообщил позднее, не называя возраст. Шестилетние девочки находятся в реанимации, дышат самостоятельно, в сознании, решается вопрос о переводе в общую палату. Остальные четыре ребенка сейчас в стационаре.

Седьмая пострадавшая, также оказавшаяся на месте пожара в Межевом, была госпитализирована в детское отделение. Ее состояние оценивается как нетяжелое. Девочка поступила с жалобами на боль в горле и осиплость голоса.

Известно, что группа детей находилась на экскурсии и поднялась на колокольню, когда на нижнем уровне началось возгорание. Поэтому детям пришлось спускаться через задымленные помещения.

Саткинской городской прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства об охране здоровья детей при организации экскурсии. Кроме того, будет проверено соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации храма», сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Предварительной причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки в районе электрокотла и системы управления электроникой.