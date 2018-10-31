По ходатайству ФСБ прокуратура вернула уголовное дело Сергея Давыдова на дополнительное расследование

По ходатайству ФСБ прокуратура Челябинской области вернула уголовное дело экс-главы администрации Челябинска Сергея Давыдова на дополнительное расследование. Открылись новые факты.

«По ходатайству УФСБ России по Челябинской области уголовное дело в отношении Сергея Давыдова возвращено. Возникла необходимость проверки новых фактов», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», уголовное дело поступило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения 23 октября 2018 года. В течение десяти дней надзорное ведомство должно было принять одно из двух решений: утвердить обвинительное заключение или возвратить дело в суд для устранения выявленных недостатков. Однако ФСБ сама попросила вернуть материалы обратно.

Экс-глава Челябинска был арестован 29 сентября 2017 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Он обвинялся в хищении 340 миллионов рублей у муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети».

Затем по одному из эпизодов уголовного дела обвинение Давыдову было переквалифицировано на более мягкое - на статью «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности». Давыдову уже удалось избежать наказания за антиконкурентный сговор близких к нему компаний.

Сергей Давыдов в настоящее время находится под подпиской о невыезде.