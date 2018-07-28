Не доехали до моря: семья из Челябинска разбилась в аварии в Саратовской области

В Саратовской области семья из Челябинска, которая ехала отдыхать на юг, разбилась в аварии. ДТП произошло по вине бесправного водителя.

Трагедия произошла 27 июля на 146 километре федеральной трассы Р-228 Сызрань-Волгоград».

«27-летний водитель, управляя автомобилем "Ниссан Блюберд", не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкновение с автомобилем "Лада Калина", которой управлял 40-летний мужчина», - сообщили в ГИБДД по Саратовской области.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», в автомобиле «Ниссан Блюберд» из Челябинска на отдых на юг ехала семья из четырех человек. Мать, отец и двое маленьких детей.

По предварительной информации, водитель иномарки уснул за рулем. Машину разорвало на части. Водитель Ниссана, его двухлетняя дочь и еще один пассажир иномарки погибли на месте от полученных травм.

На месте ДТП скончался и пассажир отечественного авто. Это 16-летний парень из Башкирии. Его мать со множественными травмами доставили в Вольскую районную больницу, но медики оказались бессильны. Она также умерла от полученных травм.

Еще три человека - четырехлетний мальчик, ехавший в отечественном авто, а также 28-летняя пассажирка и 7-летний мальчик из иномарки - с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу. У них многочисленные переломы ног, рук, травмы головы, грудной клетки и ушибы позвоночника. Один из пострадавших отказался от госпитализации после осмотра медработниками. Как стало известно агентству, у выжившего семилетнего мальчика в день аварии был день рождения.

Управлявший иномаркой житель Челябинска не имел водительского удостоверения, права были только у его жены. Скорее всего, водитель по очереди с супругой вели автомобиль и мало отдыхали в пути.