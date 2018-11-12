По требованию прокуратуры супруге экс-губернатора региона Александра Уфимцева придется снести дом на Увильдах

По требованию прокуратуры супруге экс-губернатора региона Александра Уфимцева Марине Савранской придется снести дом на Увильдах.

Прокурор Челябинской области в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском о признании самовольной постройкой капитального объекта - дома с верандой для отдыхающих, возведенного на лесных землях Кузнецкого участкового лесничества ЧОБУ «Аргаяшское лесничество» и о его сносе. Ответчиком по делу проходила супруга бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Уфимцева Марина Савранская.

«В обоснование иска прокурором указано, что в нарушение требований закона в 2010 году МУК «Кинотеатральный центр для детей и молодежи «Спартак» заключил договоры с физическими лицами об инвестиционной деятельности, предметом которых являлось осуществление деятельности по инвестированию строительства объектов недвижимого имущества на лесном участке, отнесенном к категории – ценные леса. В охранной зоне памятника природы озера Увильды, то есть на особо охраняемой природной территории ответчиком возведено строение капитального характера, что противоречит природоохранному законодательству», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Решением Аргаяшского районного суда требования прокурора области признаны обоснованными и удовлетворены. Возведенный объект признан самовольной постройкой, на ответчика возложена обязанность осуществить её снос, объект снят с кадастрового учета и право собственности ответчика в отношении дома прекращено. Законность и обоснованность требований прокурора подтверждены апелляционной инстанцией Челябинского областного суда, решение вступило в законную силу.

Добавим, на данном земельном участке располагается десять домов высокопоставленных южноуральцев. По фактам мошенничества с землями на Увильдах в регионе расследуются уголовные дела.

Фигурантом по этому делу проходит бывший директор областного государственного учреждения «Особо охраняемые территории Челябинской области» Илья Пруцких. По данным следствия, в августе 2009 года главное управление лесами Челябинской области передало в бессрочное пользование земельный участок МАУ «Кино-театральный центр для детей и молодежи «Спартак» Челябинска (в настоящий момент - «Новый художественный театр». Его директору Виталию Богверадзе в ноябре 2017 года было предъявлено обвинение в получении взятки и растрате бюджетных средств). Первого октября 2018 года Тракторозаводский суд Челябинска приговорил его к пяти годам лишения свободы условно.

На арендованном на территории Аргаяшского лесничества участке «Спартак» должен был построить лагерь для одаренных детей, но не стал этого делать и передал права на участок сельскохозяйственному предприятию (СХП) «Сунукуль» Ильи Пруцких. А он, в свою очередь, продал земельные участки бизнесменам и чиновникам под строительство коттеджей. На них покупатели построили коттеджи. Прокуратура оспорила законность их возведения. Как уже сообщало агентство, было выявлено 10 случаев незаконной постройки.

Разрешение на строительство в охраняемой зоне подписал глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин. Уголовное дело в отношении него уже передано в суд.