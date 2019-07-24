Почти 100 нелегалов выдворят из Челябинской области

В Челябинской области завершилась операция «Нелегал – 2019». На нарушителей миграционного законодательства наложено административных штрафов на сумму почти в два миллиона рублей.

Операцию «Нелегал – 2019» проводили сотрудники управления по вопросам миграции совместно с полицейскими и росгвардейцами. Результат работы впечатляет.

Возбуждено 72 уголовных дела, 34 их них связанны с незаконным оборотом наркотиков, четыре связаны с незаконным оборотом боеприпасов. Пресечено почти тысяча правонарушения за нарушения режима пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами в Российской Федерации. Кроме того, в ходе мероприятий полицейскими выявлено восемь человек, находящихся в федеральном розыске. В отношении 75 иностранных граждан приняты решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации. Кроме того, 102 иностранцам вынесены решения о запрете въезда в Россию. Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Итоги операции «Нелегал» подвели и полицейские Челябинска. В течении недели они проверяли места компактного проживания иностранных граждан и осуществления ими трудовой деятельности. В итоге возбуждено более 40 уголовных дел и выявлено 228 административных правонарушений. Наложено административных штрафов на общую сумму более 285 000 рублей. Выявлено пять лиц, находящихся в межгосударственном и федеральном розыске, за пределы Российской Федерации в административном порядке выдворено восемь иностранцев.