Почти без происшествий: спасатели Челябинской области подвели итоги майских праздников

В Челябинской области майские праздники прошли почти без происшествий. Спасатели, дежурившие на постах с 28-го апреля по второе мая и с четвертого по девятое мая, оказывали помощь пострадавшим лишь дважды. Оба случая произошли на Таганае, где дежурили спасатели Златоуста.

Спасательные посты, где сотрудники поисково-спасательной службы региона находились круглосуточно, были организованы не только в национальном парке «Таганай», но и в природном парке «Иремель», у реки Березяк на территории нацпарка «Зюраткуль».

«Интерес к основным туристическим направлениям Южного Урала проявляют не только местные отдыхающие, но и туристы со всех регионов нашей страны. Особым вниманием в этот период времени пользуются не только походы в горы, но и сплавы. Поэтому спасатели в очередной раз следили за безопасностью на популярной для экстремалов реке Березяк. К счастью, там обошлось без происшествий», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Для туристов, выбравших отдых на Таганае, майские праздники не были такими благополучными. Так, 30-го апреля гостья из Санкт- Петербурга получила травму копчика при спуске с Двуглавой сопки. Спасатели перенесли ее на носилки и транспортировали до приюта «Белый ключ». Отлежавшись некоторое время, женщина почувствовала себя чуть лучше. Спасатели сопроводили ее до города. От госпитализации она отказалась.

Восьмого мая помощь спасателей потребовалась наемному рабочему, ремонтирующему в национальном парке «Таганай» баню. 61-летний мужчина почувствовал себя плохо из-за высокой температуры. Он был транспортирован до Центральной усадьбы и передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

Как отмечают в пресс-центре ПСС региона, за время круглосуточных дежурств через спасательные посты «прошли» туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Самары, Нижнего Новгорода, Тюмени, Ижевска, Оренбурга, Уфы, Казани, Екатеринбурга, Кургана, Нефтекамска, Челябинска.

Фото поисково-спасательной службы Челябинской области