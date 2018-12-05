Под Ашой на трассе М-5 «Урал» виновник ДТП скончался до приезда медиков

В аварии в Ашинском районе (Челябинская область) пострадали трое жителей Усть-Катава. Виновник ДТП умер до приезда медиков.

Авария произошла четвертого декабря на 1601 километре автодороги «Москва-Челябинск» на территории Ашинского района. 24-летний мужчина, управляя автомобилем Форд Фокус, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 212140, под управлением мужчины 45 лет.

«В результате ДТП, водитель автомобиля Форд, скончался на месте происшествия до приезда «Скрой медицинской помощи», водитель автомобиля ВАЗ и два пассажира автомобиля Форд, мужчины 30 и 26 лет, получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель и пассажиры автомобиля Форд жители города Усть-Катав, направлялись в сторону города Уфы.

Водитель автомобиля ВАЗ житель города Аша, направлялся в сторону города Челябинска.

Фото: ГИБДД по Челябинской области