Под Челябинском по вине пьяного отца едва не погиб двухлетний малыш

Тревожный звонок в МЧС поступил из поселка Долгодеревенское Сосновского муниципального района: в окне второго этажа жилого дома по улице 1 мая на подоконнике сидит двухлетний малыш. К месту вызова незамедлительно выехали сотрудники 61-й пожарно-спасательной части Челябинского гарнизона.

С помощью трехколенной лестницы сотрудники МЧС сняли мальчишку с окна. При проверке квартиры был обнаружен папа ребенка. Мужчина спал, поскольку находился в сильном алкогольном опьянении. Мама, по словам очевидцев, находилась на работе. Ребенок был передан участковому уполномоченному полиции. Сотрудники опеки и полиции проведут проверку по факту произошедшего.

Сотрудники МЧС настоятельно призывают взрослых к ответственности. Ребенок – это пристальная зона ответственности! Ни на минуту нельзя выпускать из поля зрения маленького «исследователя». Обеспечьте свои окна специальными блокирующими устройствами от несанкционированного открывания. Уберите подальше от окон любые предметы, позволяющие забраться малышу на подоконник. Ни в коем случае не оставляйте детей одних дома, даже на непродолжительное время.