Под Челябинском в ДТП с участием четырех авто погибли два человека

В Челябинской области вчера вечером, 22-го июля, на территории Сосновского района произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей, в котором погибли два человека и один пострадал.
В шестом часу вечера понедельника на 12-м километре автодороги
Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым 63-летний водитель иномарки «Рено Сандеро», не предоставив преимущества в движении, врезался в двигавшуюся по главной дороге «Газель». Столкновение произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, когда пенсионер на иномарке поворачивал с второстепенной дороги налево.
В результате ГАЗ развернуло на встречную полосу, где он столкнулся в ВАЗ-21124 под управлением 53-летней женщин, после чего груз, перевозимый «Газелью», повредил встречную «Ауди-А4».
Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, водитель и 64-летняя пассажирка «Рено» от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель ВАЗа получила телесные повреждения и была госпитализирована.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. На данный момент установлено, что все участники ДТП - жители Челябинска.
Фото ГИБДД Челябинской области
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