Под Саткой два бесправника устроили ДТП

В ДТП в Саткинском районе пострадали два человека. Аварию устроили водители, у которых не было прав на управление автомобилями.

Авария произошла днем четвертого декабря на 280 километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка на территории Саткинского района.

«29-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 2112, совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Киа Спортаж, под управлением мужчины 66 лет. В результате ДТП, водитель автомобиля ВАЗ, получил телесные повреждения и был госпитализирован, его пассажир 24-летний парень, получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель автомобиля ВАЗ - это житель Республики Башкортостан. Он не имел права управлять транспортным средством, водительское удостоверение ему не выдавалось.

Водитель автомобиля Киа - это житель Ханты-Мансийского автономного округа. Он был лишен права управления транспортным средством.

Фото: ГИБДД по Челябинской области