Подозреваемый в хищении денег дольщиков отпущен на свободу

Челябинский областной суд изменил меру пресечения в отношении бизнесмена Александра Сребрянского, обвиняемого в хищении денег дольщиков. Руководитель группы компаний «Серебряный ключ» отпущен из-под домашнего ареста под залог в 2,5 миллиона рублей.

Сегодня, 16 ноября, Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Александра Сребрянского, которого обвиняют в хищении денег дольщиков трех строительных компаний региона.

«Суд изменил постановление Центрального районного суда Челябинска от 22 октября 2018 года, которым обвиняемому был продлен срок содержания под домашним арестом на три месяца, всего до шести месяцев 15 суток, то есть до 26 января 2019 года. Обвиняемый отпущен под залог в 2,5 миллиона рублей», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, коммерсант Александр Сребрянский является основным владельцем ООО «Фирма Челябстройподрядчик». Против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Александра Сребрянского подозревают в том, что он завладел средствами дольщиков компаний «Уралстрой», «Регионпроект» и «Проект Парковый-1», которые занимаются строительством домов в Копейске и Челябинске.

Как установило следствие, участникам долевого строительства были сообщены заведомо ложные сведения о сроках окончания возведения объектов. Строительство в сроки, установленные договорами, не завершено, документы по вводу домов в эксплуатацию не оформлены, участникам долевого строительства помещения в соответствии с договорами долевого участия не переданы.

Пострадавшими по уголовному делу проходят 160 семей.