Подробности: в массовом ДТП в Красноармейском районе погибли священник и его 16-летняя дочь

Жертвами крупного ДТП в Красноармейском районе (Челябинская область) стали священник Кирилл Шаламов из села Миасского и его дочь. На руках у вдовы остался 10-летний сын Илья.

Стали известны подробности о личности погибших в аварии, которая произошла вчера, 26 февраля, на 29-м километре автодороги Челябинск-Новосибирск на территории Красноармейского района. По предварительным данным, водители"Ауди", "Рено Дастера" и грузового автовоза совершили между собой столкновение. В результате ДТП водитель "Рено" и его пассажирка получили смертельные травмы.

Как сообщили в пресс-службе Челябинской епархии, в ДТП погиб клирик Иверского храма села Миасского священник Кирилл Шаламов. Вместе с ним авария унесли и жизнь его 16-летней дочери Ксении. На руках у вдовы остался десятилетний сын Илья.

Накануне гибели, 25 февраля 2019 года, отец Кирилл принимал участие в архиерейской литургии: был одним из клириков, сослуживших митрополиту Челябинскому и Миасскому Григорию за праздничным богослужением в Иверском храме Миасского.

Митрополит Григорий выразил самые глубокие и искренние соболезнования семье, прихожанам и сослужителям покойного. Попрощаться с отцом Кириллом и Ксенией можно будет в храме Иверской иконы Божией Матери села Миасское во время Божественной Литургии в субботу, второго марта.