Подростка из Златоуста, заминировавшего школу, приговорили к обязательным работам

Подростка из Златоуста (Челябинская область), заминировавшего школу, приговорили к обязательным работам. За шутку о заложенном взрывном устройстве ему предстоит отработать 50 часов.

Златоустовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ученика 8 класса одной из школ города. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

В суде установлено, что в декабре 2017 года обвиняемый, используя школьный компьютер, отправил на страницу в социальной сети своего классного руководителя сообщение о том, что в кабинете информатики заложена бомба.

После чего из школы было эвакуировано 248 человек, в ходе обследования здания взрывное устройство обнаружено не было.

«В результате преступных действий обвиняемый нарушил нормальное функционирование образовательной организации, а также отвлек силы и средства правоохранительных органов и служб, которые вынуждены были произвести организационно-технические мероприятия по предотвращению ложной угрозы об акте терроризма. В судебном заседании свою вину в совершении преступления подросток признал полностью, раскаялся в содеянном», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

С учетом явки с повинной, положительных характеристик, несовершеннолетнего возраста, активного способствования раскрытию преступления, приговором суда ему назначен более мягкий вид наказания, чем предусмотрено санкцией статьи – обязательные работы сроком 50 часов.