Подросткам, ограбившим салон сотовой связи на миллион рублей, предъявлено обвинение

Подросткам из Челябинска предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения на салон сотовой связи. Они похитили мобильные телефоны на сумму в размере около одного миллиона рублей.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем местным жителям и двум несовершеннолетним подросткам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Разбой». Об этом сообщает старший помощник прокурора Челябинской области Владимир Шишков.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 18 ноября 2018 года четверо подростков в масках ворвались в салон сотовой связи в Металлургическом районе Челябинска. Применив в отношении работника газовый баллончик, нападавшие похитили мобильные телефоны и скрылись. Потерпевший обратился в районный отдел полиции. Подозреваемые были задержаны. Самому младшему грабителю оказалось всего 15 лет, самому старшему – 18. Часть похищенных смартфонов молодые люди успели продать.

Изначально уголовное дело по статье «Грабеж» было возбуждено полицейскими Металлургического района Челябинска, но в связи с тем, что в совершении налета на салон сотовой связи принимали участие несовершеннолетние, материалы были переданы в следственные органы регионального Следственного управления следственного комитета. Их действия подозреваемых были переквалифицированы на статью «Разбой».

Преступление было раскрыто благодаря комплексу оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных совместно следователями СК и сотрудниками полиции. Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.