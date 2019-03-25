Подросток из Челябинска, насмотревшись YouTube, угнал машину

Руководство к действию было в Интернете: насмотревшись инструкций по «вскрытию» машин, 17-летний подросток из Челябинска угнал автомобиль.

В полицию Калининского района Челябинска обратился 53-летний автолюбитель, который заявил о том, что припарковал свою старенькую «двушку» во дворе дома по улице Шенкурской. Утром ее на месте не оказалось. Отсмотрев камеры наружного наблюдения, стражи порядка быстро отыскали его машину и установили личность угонщика.

Им оказался ранее не судимый 17-летний подросток. Полицейским парень поведал, что смог угнать машину благодаря YouTube. В Интернете он пересмотрел много видеороликов, на которых показано, как можно без труда «вскрыть» отечественное авто и ему захотелось применить полученные знания по назначению.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Еще один угон машины был раскрыт полицейскими Курчатовского района. На этот раз автовор позарился на «семерку». Угонщиком оказался ранее судимый за побои и грабеж 24-летний местный житель. В отношении него также возбуждено уголовное дело.

«Автомобили возвращены владельцам. В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

В случае совершения каких-либо противоправных действий, с целью своевременного реагирования и организации работы полицейских по задержанию преступников и раскрытию преступлений по «горячим следам» пострадавшим необходимо незамедлительно обращаться в полицию. Заявления принимаются круглосуточно.