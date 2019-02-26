Подросток из Миасса вместо школы отправился путешествовать в вагоне с углем

Транспортные полицейские Златоуста (Челябинская область) поймали подростка, ехавшего в грузовом вагоне с углем. 16-летнему парню захотелось романтики и приключений.

16-летний школьник из Миасса 25 февраля решил не идти в школу. Ему захотелось попутешествовать. Ему захотелось полюбоваться красотами Златоуста. Маршрут он выбрал незамысловатых, а вот способ передвижения весьма нестандартный. Молодой человек пришел на станцию Миасс, где забрался в полувагон с углем грузового поезда и поехал в другой город.

В районе станции Уржумка подростка в вагоне заметила диспетчер железной дороги и сообщила сотрудникам транспортной полиции.

«Когда грузовой состав прибыл на станцию Златоуст, полицейские обнаружили беглеца и доставили в служебное помещение транспортной полиции. После профилактической беседы в отношении нарушителя были составлены протоколы о привлечении к административной по статьям «Самовольный проезд в грузовом поезде» и «Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах», сообщила пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Подростка уже вернули родителям в Миасс, так что несостоявшемуся путешественнику в школу идти все равно придется.