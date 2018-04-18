Поездка через bla bla car едва не стала для магнитогорцев дорогой на тот свет

Поездка через bla bla car едва не стала для жителей Магнитогорска (Челябинская область) дорогой на тот свет. Водитель уснул за рулем и машины слетела с трассы.

Пост об аварии в социальной сети опубликовал один из участников этой злополучной поездки.

Дорожный инцидент произошел сегодня, 18 апреля, в районе Степного. Магнитогорцы направлялись в Челябинск.

«Водитель просто заснул за рулём. Чуть не влетел во встречную машину. Занесло, улетели с трассы, несколько раз перевернулись. Девушка в тяжелом состоянии. Мы же втроём, вместе с водителем, получили ушибы. Садясь к незнакомому водителю, вы рискуете уйти на тот свет», - - пишет автор поста.

Идея bla-bla-сar проста.

Подобный сервис помогает водителям и пассажирам, которые желали бы разделить стоимость поездки на средние и дальние расстояния, найти друг друга. Работает это следующим образом. Водители публикуют свои маршруты, а пассажиры выбирают их, а после поездки делят стоимость поровну.

Пост магнитогорца вызвал бурную реакцию среди пользователей сети.

«Вы сели в машину все дружно и начали храпеть. Понятное дело, что водитель тоже не робот и мог вздремнуть. Всегда, когда передвигаюсь с кем-то общаюсь с водителем. С пассажирами спим по очереди», - пишет Александр Дорофеев.

«Возможно, я вас удивлю, но даже садясь к знакомому водителю, вы рискуете уйти на тот свет», - считает Алексей Шульпин.

«Bla bla car создавалась как система для попутчиков. А в итоге превратили в бизнес. Водители по два рейса туда и обратно делают. Без отдыха. Цель - больше заработать, а ответственности ноль. Проверить людей таких невозможно. Компенсировать ущерб тоже», - считает Александра Потемина.

В ГИБДД по Челябинской области пообещали предоставить информацию в ближайшее время.