Похищенную в Уфе 5-летнюю девочку нашли в Магнитогорске (Челябинская область). Ее у бывшей супруги похитил отец малышки.

В следственных органах Следственного комитета России по республике Башкортостан расследуется уголовное дело по заявлению жительницы города Уфы по факту незаконного проникновения в жилище и самоуправства.

Еще 2 апреля 2018 года бывший супруг заявительницы с сообщниками забрали ребенка из квартиры дома 44/2 по улицы Софьи Перовской в Кировском районе города Уфы и скрылись.

«В ходе грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при активном содействии оперативных сотрудников органов МВД по Республике Башкортостан и Челябинской области удалось установить место нахождения 29-летнего подозреваемого и задержать его. Сотрудники полиции установили и место нахождения ребенка в одной из съемных квартир города Магнитогорска. 5-летняя девочка уже возвращена маме», - сообщили в СКР по республике Башкортостан.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, устанавливается процессуальный статус остальных участников происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.