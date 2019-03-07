Похититель колбасы без штанов

Похититель колбасы, пойманный в алкомаркете Челябинска, в свое оправдание спустил портки перед продавцами. Так, без штанов, его и задержали бойцы группы быстрого реагирования.

Инцидент произошел в Челябинске вчера, шестого марта, в алкомаркете «Красное&Белое». Видео выложено в социальной сети «Типичный Челябинск». Кассиры магазина заметили, как мужчина спрятал в карман палку колбасы.

«Мужчина украл колбасу, момент скрытия её в штаны увидели продавцы. Он долго ходил-гулял, что-то выбирал. Подошёл к кассе с пивом, но колбасу не стал доставать из кармана. Закрыли дверь, вызвали ГБР. Поняв и приняв ситуацию, мужчина вытащил колбасу. Администратор спросила: «Всё ли вы вытащили из карманов?». Похититель начал возмущаться, психанул, подошёл и показал свою настоящую "колбасу"», – рассказал в социальной сети очевидец.

После произошедшего сотрудники «Витязя» увели незадачливого вора.

«Молодой человек зашел в магазин, его заподозрили в краже. Чтобы доказать отсутствие краденого, молодой человек не нашел ничего оригинальнее, как снять штаны и нижнее белье. Приехала группа быстрого реагирования. По согласованию с сотрудниками магазина полицию вызывать не стали», - прокомментировали в пресс-службе ЧОП «Витязь».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс - информ», потребность прилюдно разоблачаться, видимо, связана с сезонным обострением психических заболеваний, наступающим, как правило, ранней весной. На днях полуголый мужчина красовался перед стенами челябинского вуза, готовящего педагогов. Следом оголилась жительница Южноуральска, также попавшая в прицел объектива камеры сотового телефона. Одни участники сообщества ужасались такому поведению, другим было смешно, третьи встали на защиту девушки, предположив, что дело тут не в распущенности, а в состоянии здоровья.

Видео: группа «Типичный Челябинск»