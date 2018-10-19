Полицейские Челябинска ищут пострадавших от действий цыганки из Курганской области

В Челябинске задержана цыганка, совершавшая грабежи и разбои в отношении пожилых людей. Стражи порядка подозревают ее в совершении других преступлений.

Полицейские Челябинска по подозрению в совершении ряда имущественных преступлений, грабежей и разбоев задержана ранее судимая за приобретение и хранение наркотиков жительница Курганской области. Преступления были совершены в период с августа по октябрь 2018 года.

Преступница приехала в областной центр и сняла квартиру в Курчатовском районе Челябинска. В качестве потерпевших цыганка выбирала только людей преклонного возраста, чтобы жертва не могла оказать сопротивления. Злоумышленница стучалась в квартиры и, видя, что ей открывают пожилые люди, она проникала в их жилье. Угрожая насилием и расправой, она требовала у пенсионеров деньги и драгоценности. В качестве «железного» аргумента серьезности своих намерений преступница демонстрировала нож.

Некоторым потерпевшим задержанная предлагала за деньги «снять порчу».

«Установлена ее причастность к совершению не менее четырех имущественных преступлений, в том числе грабежам и разбойному нападению. По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж» и «Разбой». По ходатайству следствия отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. У полицейских есть основания полагать, что подозреваемая причастна к совершению других аналогичных преступлений», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Челябинцев, пострадавших от действий задержанной или ставшим свидетелями ее преступлений, просят обратится в полицию по телефонам дежурной части: 265-02-00, 266-14-14 или службы «02», либо непосредственно в районный отдел полиции по месту совершения преступления.

Фото и видео пресс-службы УМВД России по городу Челябинску