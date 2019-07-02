Полицейские Челябинска ищут жертв серийного грабителя женщин

Челябинские полицейские задержали 28-летнего местного жителя, которые установили его причастность к серии уличных ограблений женщин. В качестве жертв он выбирал тех, кто вряд ли мог оказать ему сопротивление. Самой старшей из них – 68 лет.

Все преступления были совершены в Тракторозаводском районе Челябинска. Выйти на след уличного грабителя, который отбирал у женщин золотые украшения, стражам порядка удалось после того, как в полицию обратилась 55-летняя местная жительница. Она рассказала, что во дворе дома по улице Мамина неизвестный сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком и скрылся. Сумма ущерба составила порядка 13 тысяч рублей. Потерпевшая хорошо запомнила приметы нападавшего. По подозрению в совершении преступления оперативниками были задержан 28-летний житель Челябинска.

Как выяснили и доказали полицейские, мужчина причастен к совершению еще двух аналогичных преступлений. Жертв он выбирал заранее, грабежи совершал в малолюдных местах. От его действий пострадали также 55-летняя и 40-летняя женщины. Они не смогли оказать нападавшему никакого сопротивления и также лишились золотых украшений. Часть награбленного преступник успел продать, а деньги потратить.

«С целью установления дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемого, гражданам пострадавшим либо ставшим свидетелями его противоправных деяний необходимо обратиться в полиции по телефонам отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску: 773-14-14, 771-79-15, 771-79-10 либо 02», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По уже установленным эпизодам возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.

Фото: УМВД России по городу Челябинску