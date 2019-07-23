Полицейские Челябинска «накрыли» подпольную нарколабораторию

Житель Челябиска создал в арендованном гараже нарколабораторию. Полицейскими было изъято лабораторное оборудование и химические жидкости, необходимые для синтеза наркотических веществ.

На нарколабораторию полицейские вышли после того, как в Калининском районе Челябинска при попытке сбыта «синтетики» они задержали ранее судимого местного жителя.

«В ходе проведения дальнейших мероприятий из гаражного бокса, расположенного в одном из гаражно-строительных кооперативов Калининского района, полицейскими изъято десять свертков с наркотическим средством бело-серого цвета общей массой около 34 граммов», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Задержанный признался, что гараж, в котором он хранил был для него домой. Он там жил, а наркотики изготавливал сам в арендованном боксе. Он располагался в Ленинском районе Челябинска. Там полицейские обнаружили и изъяли лабораторное оборудование и химические жидкости, необходимые для синтеза наркотических веществ.

За производство и сбыт наркотиков в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозил до 15 лет лишения свободы.

Фото и видео: УМВД России по городу Челябинску