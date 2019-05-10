Полицейские Челябинска обеспечили порядок 9 мая

Полицейские Челябинска обеспечили охрану общественного порядка при проведении массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. Нарушений общественного порядка не допущено.

В рамках празднования Дня Победы на территории Челябинска 9 мая было проведено около 40 праздничных мероприятий, в которых приняли участие более 165 000 жителей и гостей города. В обеспечении охраны общественного порядка было задействовано около 2 000 сотрудников челябинского гарнизона полиции, Управления Росгвардии по Челябинской области, а также представителей частных охранных организаций и добровольных народных дружин. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Челябинску.

В целях обеспечения безопасности горожан все праздничные площадки обследованы с применением технических средств и служебных собак. На всех мероприятиях дежурили сотрудники полиции, в местах с массовым пребыванием граждан были установлены арочные металлоискатели. Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками ГИБДД осуществлялись распорядительно-регулировочные действия.

Благодаря проведенному сотрудниками полиции комплексу мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.