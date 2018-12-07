Полицейские Челябинска «обломали» кайф очередным наркоманам

Челябинские полицейские изъяли у местных жителей более 1,5 грамма героина. В отношении любителей покайфовать возбуждены уголовные дела.

В ходе патрулирования улиц города полицейские Челябинска у дома по улице Суркова в Ленинском районе города задержали двоих местных жителей. В ходе досмотра стражи порядка обнаружили и изъяли у них синтетическое наркотическое вещество общей массой 1,53 грамма, которые они хранили для собственного употребления.

«В отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», - сообщила руководитель отделения по связям со СМИ УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Задержали полицейские и наркосбытчиков. Это произошло в Тракторозаводском районе Челябинска. Причем, одному из них едва исполнилось 18 лет.

«Полицейские задержали двоих ранее не судимых местных жителей. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у задержанных синтетические наркотические вещества общей массой 2,51 грамма, которые они хранили с целью дальнейшего сбыта, однако не довели свой преступный умысел до конца», - добавила Светлана Калмыкова.

В отношении задержанных также возбуждены уголовные дела. Они отправлены в СИЗО.