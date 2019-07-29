Полицейские Челябинска пожинают плоды операции «Мак»
Происшествия
Сегодня, 17:00

В рамках в проводимой в Челябинской области операции «Мак» полицейские Челябинска задержали очередных наркоманов. Одни из них оказался «героинщиком». Он сейчас находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

В ходе патрулирования улиц Челябинска полицейские за прошедшие выходные на территории Советского, Тракторозаводского, Центрального и Курчатовского районов города задержали четверых ранее не судимых мужчин в возрасте.  Двое из задержанных - жители Челябинской области, остальные проживают в столице Южного Урала.

«В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у задержанных синтетические наркотические вещества общей массой около 11,26 граммов. У одного из мужчин было обнаружено порядка 10 граммов героина. Он водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Наркотики задержанные хранили для личного употребления. Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Мужчинам грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Неплохой улов есть и в активе полицейских Чесменского района. У жителя поселка Натальинский обнаружили и изъяли наркотические вещества растительного происхождения, общей массой более 125 граммов. В том числе части растений конопля массой 83,6 граммов и масло канабиса весом 41 грамм.

В Чебаркуле задержан местный житель, у которого, при личном досмотре сотрудники полиции изъяли пакетик с наркотическим средством, содержащим метилэфедрон. Так же участковый уполномоченный полиции изъял у жителя Чебаркульского района гашишное масло, посуду и химические вещества, которые он использовал для изготовления наркотического средства.

По данным фактам также возбуждены уголовные дела.

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