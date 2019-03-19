Полицейские Челябинска продолжают «охоту» на наркоманов

В рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» челябинские полицейские снова задержали очередных любителей «покайфовать» и распространителей наркотиков. За восемь дней проведения профилактического мероприятия десятки человек отправлены в изоляторы временного содержания.

18 марта сотрудники патрульно-постовой службы Челябинска в Центральном районе города для проверки документов остановили 20-летнего молодого человека. При встрече со стражами порядка он заметно нервничал и полицейскими было принято решение провести его личный досмотр. Интуиция их не подвела, у парня при себе оказалось пять целлофановых пакетиков с синтетическим наркотиком. Общая масса изъятого составила порядка двух граммов.

«Задержанным оказался ранее не судимый мужчина, не имеющий постоянного места жительства. Полицейскими установлено, что данное наркотическое средство мужчина хранил с целью дальнейшего сбыта. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части четвертой статьи 228.1 – «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Наркокурьеру грозит до 20 лет лишения свободы. Он водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Попались с наркотой также жители Ленинского и Тракторозаводского районов города. У них изъяты наркотические вещества общей массой 2,96 граммов, которые они хранили без цели дальнейшего сбыта. В обоих случаях возбуждены уголовные дела. Им грозит до трех лет лишения свободы.

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» продлится до 22 марта. Предыдущее подобное мероприятие проводилось в ноябре 2018 года и оно оказалось очень урожайным. В территориальные органы МВД региона от граждан поступило 909 обращений, из них 469 - о фактах незаконного оборота наркотиков, 440 - с целью получения консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. На телефон «горячей линии» областной наркологической больницы в рамках данного мероприятия позвонили 239 южноуральцев. Сотрудниками полиции проверено 4970 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи. В ходе мероприятия выявлено 313 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Из незаконного оборота было изъято около девяти килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

Челябинские полицейские напоминают о том, что граждане могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, по телефону в дежурную часть Управления МВД России по городу Челябинску 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14, 02 либо обратиться непосредственно в ближайший районный отдел полиции.