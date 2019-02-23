Полицейские Челябинска спасли замерзающего мужчину

Сотрудники ППС Челябинска в ночь с 22 на 23 февраля во время оперативно-профилактического мероприятия «Ночь», патрулируя улицы Челябинска, помогли мужчине, которого заметили сидящим на теплотрассе.

В проведении данного мероприятия было задействовано около тысячи сотрудников челябинской полиции и более 400 сотрудников управления Росгвардии по Челябинской области, ГУФСИН, подразделений военной полиции, федеральной службы судебных приставов, представителей депутатского корпуса, частных охранных организаций и добровольных народных дружин.

Экипаж ППС «1824», патрулируя улицы города, увидел, что на теплотрассе сидит мужчина. Рядом с ним были сумки с вещами.



«Ну, я бомж, меня дети из дома выгнали. Жить негде», - сказал мужчина. После того, как стражи порядка предложили ему пройти в полицейскую машину, мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников - «черных риэлторов». Якобы при продаже квартиры его обманули. Как выяснилось позже, мужчина неоднократно судим за имущественные преступления. Он не замерз, был спасен полицейскими и был доставлен в центр временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Туда же сотрудниками ППС Челябинска была доставлена компания молодых людей, которые раньше времени начали отмечать 23 февраля. Вечеринка на работе для них закончилась в вытрезвителе.

«Ну пили, и что? За что нас сюда-то привезли? Праздник же», - возмущается челябинец.

«Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток», - сообщает руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Также в ходе операции «Ночь» было задержано восемь человек, находившихся в розыске. Выявлено 972 административных правонарушения, раскрыто 18 преступлений.



«В ходе профилактического мероприятия сотрудниками полиции совместно с представителями Федеральной службы судебных приставов проверено 42 лица, имеющих совокупную сумму задолженностей по оплате штрафов более 30000 рублей. Сотрудниками ГИБДД челябинского городского Управления МВД за нарушение правил дорожного движения привлечено к административной ответственности 330 человек, из которых выявлено 40 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, и 14 водителей, не имеющих водительского удостоверения», - добавила Светлана Калмыкова.

Кроме того, полицейские Челябинска не позволили, чтобы 500 литров несанкционированного алкоголя дошли до прилавков областного центра. На иностранных граждан составлено 72 административных протокола по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».